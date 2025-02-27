İskele Belediyesi’nin düzenlediği 14’üncü Kültür & Sanat Günleri 7 Mart’ta başlıyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Renkler ve Kültürler İskele’de buluşuyor” sloganıyla düzenlenen Kültür Sanat Günleri, 7-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

7 Mart Cuma günü İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 19.00’da açılış töreniyle başlayacak etkinliklerin ilki aynı akşam saat 19.30’da İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatçı Sunay Akın’ın gösterisi olacak.

28 Mart’a kadar devam edecek, 14’üncü Kültür & Sanat Günleri kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

-Çocuklar için de etkinlik düzenlenecek

11 Mart Salı günü, Dervişe Güneyyeli Kutlu ve Burcu Müniroğlu Karagöz, ‘Müzikli Masallar’ etkinliği ile 10.00-12.00 saatleri arasında İskele AKM’de olacak.

Tiyatro sanatçısı İzel Seylani, 18 Mart Salı ve 25 Mart Salı günleri 10.00 ve 11.00 saatlerinde “Gizli Hazine Karagöz” isimli gölge oyunuyla, İskele AKM’de çocuklarla bir araya gelecek.

20 Mart Perşembe 09.00-12.00 saatleri arasında İskele Belediyesi Kültür Evi bahçesinde düzenlenecek etkinlikle geçmişte sevilerek oynanan çocuk oyunlarına yer verilecek. Etkinlikte çocuklara Kıbrıs lezzetleri de ikram edilecek.

Yazar Hakan Yozcu da bölgede eğitim gören gençlerle 10 Mart Pazartesi ve 13 Mart Perşembe günüleri saat 10.00’da bir araya gelecek.

İskele Belediye Korosu 28 Mart Cuma saat 19.30’da İskele AKM’de sahne alacak.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ise İskele Belediye Tiyatrosu’nun “Hırsız Var” isimli oyunu saat 19.30’da İskele AKM’de sahnelenecek.

Programdaki diğer etkinliklerle ilgili detaylar şöyle:

“8 Mart Cumartesi saat 19.00’da İskele AKM’de Filiz Bozkuş Al’ın Gong Oyunu; 10 Mart Pazartesi saat 19.00’da İskele AKM’de “Teşgilat Minayalar Zamanı” isimli film gösterimi; 12 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da İskele AKM’de Yazarlar Buluşması, saat 19.00’da Metin Güler’in sunumu ile şarkı ve şiir gecesi olacak.

17 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da İskele AKM/İskele Belediyesi Kültür Evi’nde Mastercheff Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz ile Gastronomi Söyleşisi ve Workshop yapılacak.

18 Mart Salı günü 18.15-19.15 saatleri arası İskele Belediyesi Kültür Evi’nde Gave Keyfi, saat 19.30’da İskele AKM’de Kıbrıs Manileri Gecesi; 21 Mart Cuma saat 19.00’da İskele AKM’de Otello Çok Sesli Korosu’nun Geleneksel Kıbrıs ve Karma Şarkılar Konseri olacak.

22 Mart Cumartesi saat 19.00’da İskele AKM’de Yabancı Ülkeler Gecesi; 25 Mart Salı saat 19.00’da İskele AKM’de Tasavvuf Müziği Dinletisi ve Semazen Gösterisi, 26 Mart Çarşamba saat 11.00’da İskele AKM’de ‘Kadın Üretiminin Kültürümüze Etkileri ve Katkıları’ isimli söyleşi; 27 Mart Perşembe saat 14.00’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde öğretmenlere yönelik ‘Kültürümüzü Tanıyalım’ isimli etkinlik yapılacak.”

-Gençlere yönelik fotoğraf yarışması

Öte yandan İskele Belediyesi 15-25 yaş arası İskele’nin güzellikleri ve tarihinin konu alan “Gençlerarası 1. Fotoğraf Yarışması” düzenleyecek. İlk 3 fotoğrafa 7 bin 500 TL (eşit miktarda) para ödülü verilecek.

Yarışmaya başvurular 3 Mart’ta sona erecek. Detaylı bilgi 0548 851 17 15 numaralı telefondan alınabilecek.