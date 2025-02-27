Kalkınma Bankasıyla Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında sanayicilerin desteklenmesine yönelik protokol imzalandı.

Lefkoşa Eziç toplantı salonunda Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal'la KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu'nun imza koyduğu protokolün imza töreninde Başbakan Yardımcısı Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal imza öncesi yaptığı açıklamada, artık bankanın eski Kalkınma Bankası olmadığını ifade ederek, üreten ve istihdam yaratanların yanında olmaya devam edeceklerini, daha çok üretim ve daha çok istihdamı hedeflediklerini söyledi.

-Kamacıoğlu

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da ilk etapta 300 Milyon olarak düşünülerek sanayiciye nefes aldıracak bir "Sanayi Destek Kredisi" düşüncesi ortaya koydukları zaman Bakan Ataoğlu'nun ilk andan itibaren sıcak baktığını belirtti ve banka Yönetim Kuruluyla Bakan Ataoğlu'na teşekkür etti.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu da sanayicilerin altyapılarının yenilenmesinin önemine işaret ettiği konuşmasında, sanayicinin pandemi ile 6 Şubat depremleri döneminde öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret etti ve sanayicilere sahip çıkılmasının şart olduğunu kaydetti.

Ayrılan ve ilk bakışta küçük olarak görülebilecek 300 Milyon TL'nin sadece "bir nefes" olduğunu ilerleyen süreçte artarak devam edeceğini ifade eden Ataoğlu, taraflara teşekkür ederek kolaylık diledi.

-Protokolden...

"Sanayi Destek Kredisi" yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle ekonomik ve finansal zorluk yaşayan sanayicilerin zorluklarının hafifletilmesine, rekabet güçlerinin artırılması ve üretim kapasitelerinin desteklenmesine yönelik hazırlandı.

Kalkınma Bankası kaynaklı işletme ve ekipman kredisi çerçevesinde verilecek krediler 1 yıllık "nefes alma" süresinin ardından geri ödenmeye başlayacak ve vadesi 5 yıl olacak.