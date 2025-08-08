İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde 6-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kan bağışı kampanyasında 36 ünite kan toplandı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, kampanya, 6 Ağustos'ta İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda belediye personeline yönelik, 7 Ağustos'ta ise İskele Belediyesi Halk Plajı'nda halka yönelik olarak düzenledi.

- Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, etkinliğe destek veren belediye personeline ve gönüllü vatandaşlara teşekkür ederek, kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır vurgusu yaptı.

Bu bilinçle İskele Belediyesi olarak Kıbrıs Türk Kızılayı ile belirli aralıklarla kan bağış etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu ayrıca, 27 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında 6 Temmuz gecesi de 20 ünite kan toplandığını hatırlattı.