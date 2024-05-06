İskele Belediyesi, haşere ile mücadele çalışmaları kapsamında konut dışı alanlarda havadan ilaçlama yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin bu yılın ilk periyot ilaçlama faaliyetleri kapsamında 18 Mart itibarıyla sivrisinek/karasinek (larva) üreme alanlarını (su göletleri) kontrol altına almak için yoğun çalışmalar yürüttüğü, hamamböceği gibi haşerelerin önüne geçmek için de hane dışında bulunan rögarlarda ilaçlama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin, İskele ve 21 köyünü kapsayan çalışmalar kapsamında karasinek ve sivrisinekle mücadelesine de ULV (havadan) ilaçlama yönetimiyle 2 Mayıs itibarıyla başladığı bilgisi de paylaşıldı.

İlaçlama çalışmalarını yürüten ekibe, bazı durumlarda Çevre ve Sağlık Bölümü de eşlik ediyor.