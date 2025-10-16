İskele Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği hurma dağıtımı bu yıl 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda yapılıyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki hurmaları budayan belediye ekipleri 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda ikram edilmek üzere hurmaları olgunlaşmaları için özel bir alanda beklemeye aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu tür etkinliklerin dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdiğini söyledi.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan hurmaların yedi yıldır halka ikram edildiğini hatırlatan Sadıkoğlu, 8. yılında da Halk Plajı'nda bulunan hurma ağaçlarının meyvesini halkla paylaşmaktan keyif alacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk toplumunun paylaşmayı seven bir toplum olduğunu da kaydeden Sadıkoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ve gururla kutlarken, hurma dağıtımı geleneğini de bu anlamlı günde halk ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.