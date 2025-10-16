Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek, Girne bölgesindeki esnafı ziyaret etti.

Açıklamasına göre, esnafın yanı sıra taksicilerle de bir araya gelen Gürlek, Girne’deki vatandaşlardan destek istedi.

İşlerin durgun olduğunu; turizmin gerilediğini, siyasilerin vatandaşın sorunlarından haberdar olmadığını, her yerde adaletsizlik yaşandığını savunan Gürlek, “Hırsızların, haksızlıkların kol gezdiği bir dönemi yaşıyoruz. Ahlaklı insanlar hırsızlar ve arsızlar kadar cesaretli olmadığı sürece ülkelerin kaderi değişmez.” dedi.

Haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayanların, kıyıda, köşede çaresiz bırakılanların adayı olduğunu söyleyen Hüseyin Gürlek, ülkenin kaderini olumsuz etkileyenlerin, toplumun duygularıyla oynayanların, altı boş sloganlarla ülkeyi yönetmeye talip olanların temiz siyasetten söz edemeyeceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığını ifade eden Gürlek, “Gelin güzel yarınları beraber inşa edelim.” diyerek seçmenlere seslendi.