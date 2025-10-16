“Bu seçimi ilk turda kazanmalıyız. İnsanların tutarlılığa ihtiyacı var”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 16 bin kaydın olduğu 13’üncü Lefkoşa Maratonu’nun Engelsiz Yaşam Evi Spor Kompleksi projesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de konuşan Harmancı, “Bu seçimi ilk turda kazanmalıyız. İnsanların tutarlılığa ihtiyacı var. Tıpkı yerel yönetimlerde olduğu gibi, bu ülkede güzellikleri başarmak için sözümüz söz” dedi.

Mehmet Harmancı, 13’üncü Lefkoşa Maratonu’nun beklentilerin üzerinde bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, “16 bin kayıt vardı, ancak kesin katılımcı sayısını ölçemiyoruz. Katılan herkes büyük keyif aldı” dedi.

Maratonda çocukların büyük heyecan yaşadığını, tümünün madalya aldığını ve eğlendiğini kaydeden Harmancı, etkinliğin Engelsiz Yaşam Evi Spor Kompleksi projesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ve Çalışma Bakanlığı’nın da desteğiyle yürütülen projeye maraton sayesinde önemli bir bağış yapıldığını aktardı.

-“Engelsiz Artı 1 Kafe özgüven kazandırıyor”

Harmancı, Engelsiz Artı 1 Kafe’nin başarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal sorumlulukta ülkede ilklere imza atan öncü belediye haline geldi” dedi.

Harmancı, özel gereksinimli çocukların özgüven kazanmasında bu projelerin büyük katkısı olduğunu ifade etti.

-“Sanayi bölgesi altyapısı güçleniyor”

Sanayi bölgesinde yapılan çalışmaların zannedildiği kadar kolay olmadığını dile getiren Harmancı, “Sanayiden çekilen araçlar bireylere aitti ve bu nedenle güvenli alan yaratılması gerekti. İlk 2 günde 300 araç çekildi, çalışmalar ve denetimler sürüyor” dedi.

Sanayinin özerk bir yapıda ilerlemesini istediklerini, alt yapı ve yolların da güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Harmancı, “Su altyapısı değişmeden asfalt dökmek zarar olur. Tüm sanayiciler süreçten memnun” diye konuştu.

-“Lefkoşa son 40 yılın en yoğun yatırım dönemini yaşıyor”

Harmancı, Lefkoşa’da şu anda 11 şantiyenin aktif olduğunu, belediyenin son 40 yılın en yoğun yatırım dönemini yaşadığını belirtti.

“AB fonlarından yararlanılarak Hamitköy’de 5 milyon Euro’luk kanalizasyon yatırımı tamamlandı. 36 sokakta 7 kilometrelik asfalt çalışmasının yüzde 50’si bitti” diyen Mehmet Harmancı, Haspolat’ta da kanalizasyon hattı inşa edildiğini söyledi.

İplik Pazarı bölgesindeki yayalaştırma çalışmalarında da önemli ilerleme sağlandığını ifade eden Harmancı, projenin kasım ayında tamamlanacağını belirtti.

“Asfaltlarda 100 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık ve çoğu kendi öz kaynaklarımızla gerçekleşti” diyen Harmancı, bisiklet yollarının da projelendirildiğini söyledi ve yılsonuna kadar asfalt dökümüne devam edeceklerini, okul trafiğini zorlamadan planlı ilerlediklerini belirtti.

-“Kapanan kapılar insanları cezalandırıyor”

Metehan Sınır Kapısı’ndaki geçiş sıkıntılarına değinen Harmancı, “Eğer 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş kabinler aktif olsa, geçiş rahatlayacak. Güney Kıbrıs’ın AB katkısıyla yaptığı üçüncü kabin bile çalıştırılamıyor” dedi.

Her cumhurbaşkanı döneminde kapıların açıldığını hatırlatan Harmancı, mevcut süreçte kapılarda yaşanan eziyetin insanların cezalandırılması anlamına geldiğini söyledi.

-“Belediye bütçesi rekor seviyede”

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2025 bütçesini 3 milyar TL olarak tamamladıklarını, 2026 bütçesinin de 5 milyar TL’ye yakın olacağını öngördüklerini söyledi .

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Bu rekor bütçeler ülke ekonomisiyle bağlantılı. Değer kaybı, ücretlerin düşüklüğü ve enflasyon, vergi ve harçlara da yansıyor” dedi.

-“Başkent için sorumlulukla çalışıyoruz”

Lefkoşa’da başlatılan tiyatro salonu projesinin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Harmancı, Kanlı Dere yürüyüş ve bisiklet yolunun ilk etabı için AB finansmanıyla sözleşme imzaladıklarını ve yapım aşamasına geçtiklerini belirterek, “Atık su arıtma tesisimizi güneş enerjisiyle güçlendireceğiz” dedi.

-“Erhürman’la kararlılıkla değişim yönünde ilerliyoruz”

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan Harmancı, “Sokağın nabzı çok sıcak... CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile aylardır birlikte çalışıyoruz. İnsanlar güvene ve ciddiyete ihtiyaç duyuyor” dedi.

Erhürman’ın duruşunun güven verdiğini ve farklı kesimlerle diyalog kurabildiğini belirten Harmancı, “CTP ve TDP arasındaki diyalog doğru ilerledi. Toplum bu dostluğu arzuluyormuş” diye konuştu.

-“Mülkiyet Kıbrıs sorununun ayrılmaz bir parçasıdır”

Konuşmasında mülkiyet konusuna değinen Harmancı, “Yabancılara mülk satışı konusunda sistematik bir düzenleme yapılması gerektiğini muhalefet sürekli dile getiriyor, ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kimseyi dinlemedi. İnşaat sektörü zora girdi” dedi.

Mülkiyetin Kıbrıs sorununun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Harmancı, “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevselliği konusundaki mahkeme kararları bizi zorlayacak. Cumhurbaşkanının önceliği bu olmalıydı” diye konuştu.

-“Karma evlilik çocuklarının hakları ihlal ediliyor”

Harmancı, karma evlilikten doğan çocukların yasal haklarının ihlal edildiğini belirterek, “Yıllardır muhalefet bu duruma dikkat çekerken, cumhurbaşkanının sessiz kalması samimiyet sorgulamasını beraberinde getiriyor” dedi.

-“ Bu seçimi ilk turda kazanmalıyız”

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ı eleştiren Harmancı, “Çocuklar konteyner sınıflarda eğitim görürken sessiz kalan Tatar, seçime günler kala okul projelerini açıklıyor. Peki, son beş yılda neden yapılmadı?” ifadelerini kullandı.

Harmancı, “Bu seçimi ilk turda kazanmalıyız. İnsanların tutarlılığa ihtiyacı var. Tıpkı yerel yönetimlerde olduğu gibi, bu ülkede güzellikleri başarmak için sözümüz söz” dedi.