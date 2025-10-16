Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Dünya, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine defalarca şahitlik etti. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi buradadır ve bu irade buradayken Kıbrıs Türk halkının yok sayılmasının hiçbir meşru gerekçesi yoktur.” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Pile’yi ziyaret ederek halkla bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman’a Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti. Pile Türk Muhtarı Veysal Güden de ziyarette hazır bulundu.

- “Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı'nın itibarını halkımızla birlikte yeniden inşa edeceğiz”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili her ne varsa en çok etkilenenlerin Pile olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’nın Pileliler için ayrı bir öneminin olduğuna vurgu yapan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamından hem içeride hem dışarıda bir şeyler beklendiğini belirtti.

“Kıbrıs Türk halkının seçtiği Cumhurbaşkanı, her dönemde, garantör ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ve yoğun diyalog içinde olmuş, birlikte çalışmıştır.” diyen Erhürman, yine öyle olacağının altını çizdi.

Erhürman, “Burada müşterek değerler, eşitlik ve güvenlik, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleridir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın, ülkenin yetişmiş ve liyakat esasına göre seçilmiş tüm insanlarıyla birlikte üretip dosyasını oluşturduğunu kaydeden Erhürman, dosyalara hâkimiyetin önemine işaret etti.

Erhürman, “Türkiye’nin uluslararası alandaki desteğinden aynen Taşınmaz Mal Komisyonu kurulurken yapıldığı gibi en etkin şekilde yararlanılır.” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Rum halkıyla ve liderliğiyle eşitler arası ilişkiler kurulur.” diyen Erhürman, diplomasi ve diyaloğun her zaman iyi olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan’ın ilişkilerinin gelişmesinin de önemli olduğunu ifade eden Erhürman, “Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan’ın barış iklimi tüm bölgeye nefes aldırır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası aktörlerle her düzeyde ve sonuç üreten ilişkiler mutlaktır.” ifadelerini kullandı.

Her fırsatın sonuna kadar değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Yeter ki bu konuların ciddiyetle üzerine gidilsin. Yeter ki bu konulara konsantre olunsun. Yeter ki ‘toplum liderliği’ statüsüyle dünyada kabul gören Cumhurbaşkanlığı’nın itibarı zayıflatılmasın ve hak ettiği şekilde kullanılsın. Evet, yeni dönemde, bu itibarı halkımızla birlikte yeniden inşa edeceğiz.” diye konuştu.

- “Kıbrıs Türk halkı iki eşit kurucu ortaktan biridir, yok sayılamaz”

“Çözümsüzlük koşullarının sürmesine izin veremeyiz. Kıbrıs Türk halkı adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir, yok sayılamaz.” şeklinde konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın görevlerinin başında Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili müzakereleri yürütmek olduğunu belirtti.

Erhürman, “Beş yıldır böyle bir müzakere yok. Geride bıraktığımız dönemde Kıbrıs Rum liderliği, adanın tamamı ve Kıbrıs’ta yaşayan herkes adına egemenlik kullandı. Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve Kıbrıs Rum liderliği tek başına böyle bir hakka sahip değildir.” dedi.

“Bu adada güvenlikle, deniz yetki alanlarıyla, enerjiyle, hidrokarbonlarla, ticaret yollarıyla ilgili bir karar alınacaksa, Kıbrıs Rum liderliği bizi yok sayarak, görmezden gelerek, biz yokmuşuz gibi davranarak tek başına yapamaz bunu...” diyen Erhürman, çözümsüzlük koşullarında söz konusu durumun böyle olduğunu dile getirdi.

Bunun böyle devam etmesine asla izin veremeyeceklerinin altını çizen Erhürman, “Bunun böyle devam etmesi büyüklerimizin verdiği var oluş mücadelesine de, çocuklarımıza dair ideallerimize de ters.” diye konuştu.

“Dünya, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine defalarca şahitlik etti. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi buradadır ve bu irade buradayken Kıbrıs Türk halkının yok sayılmasının hiçbir meşru gerekçesi yoktur.” ifadesini kullanan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ne istediğini bildiğini vurguladı.

“Bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olan bu halk, biri Kıbrıslı Türklere, diğeri Kıbrıslı Rumlara ait, dünyaca kabul edilen iki eşit kurucu devleti olan, bu devletlerin kendilerine ait yetkileri egemence kullanacakları, iki bölgeli, iki toplumlu ve iki toplumun, enerji gibi, deniz yetki alanları gibi, ticaret yolları gibi, adanın güvenliği gibi konularda siyasi eşitlik temelinde birlikte karar alacakları bir çözümü istemektedir.” şeklinde konuşan Erhürman, dünyada pek çok federasyon bulunduğunu anımsattı.

Erhürman, “Kiminin adında federasyon sözcüğü varken, kiminin yoktur. Bu federasyonlardan kiminde merkezi yapı, kiminde kurucu devletler güçlüdür. Bunca yıldan sonra adadaki gerçeklere uygun olan, kurucu devletleri güçlü bir yapının yanında, yukarıda sayılanlar gibi konularda siyasi eşitlik temelinde ortak kararlar verilecek bir merkezi yapıya sahip olmaktır.” dedi.