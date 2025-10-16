Operasyonda; hintkeneviri, kokain, metamfetamin ve sentetik cannabinoid ve uyuşturucu madde satışından temin edilen nakit para ele geçirildi

Polis ekiplerinin dört ilçede yaptığı beş ayrı operasyonda; hintkeneviri, kokain, metamfetamin ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 13-15 Ekim tarihlerinde Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele’de beş ayrı yerde “Zehir Kapanı” adlı operasyon düzenlendi.

-Dört çeşit uyuşturucu bulundu

Operasyon kapsamında; toplam 719 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 28 gram ağırlığında kokain türü ile 8 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan 2 kağıt parçası, 8 psilosibin mantarı (sihirli mantar), üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 hassas terazi, öğütücü, makas, cam pipo bulundu.

Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde satışından temin edilen toplam 12 bin TL, 20 Stg, 100 Euro ve 20 ABD Doları nakit para ele geçirildi.

Meseleyle ilgili; A.K.(E-49), B.K.(E-19), V.S.(E-29), A.B.(E-25), M.Z.H.(E-28), E.K.(E-21), O.S.(E-22), A.A.(E-34), E.M.E.S.(E-40) ve R.M.(E-23) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.