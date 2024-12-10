İskele Belediyesi, çam kese böceğine karşı biyolojik, ağırlıklı olarak mekanik mücadele başlattı.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, dün başlanan mücadele İskele ve 21 köyü kapsıyor. Belediye her yıl Kasım-Aralık aylarında çam kese böceğine karşı müdahalede bulunuyor.

İskele Belediyesi, çam kese böceğiyle mücadele çalışmalarına Taşkent Doğa Parkı ile İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi'yle iş birliği içinde yürütüyor.

Açıklamada, ağaçların sık, mekanik mücadelenin güç olduğu yerlerde biyolojik ilaçlama yapılacağı; çam ağaçlarının daha seyrek olduğu, okul gibi alanlarda ise mekanik mücadeleye baş vurulacağı kaydedildi. Çam kese böceğine karşı yüzde yüz biyolojik ilaçlar kullanıldığı belirtilen açıklamada, ilacın insan veya hayvanlara herhangi bir zararı olmadığı vurgulandı. Çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Çam kese böceğine yönelik müdahale konusunda köy muhtarlarına danışılabileceği gibi, 0548 810 11 02 numaralı hattan belediyeye ulaşılabilecek.