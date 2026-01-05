Alayköy Sanayi Bölgesi’nde bir makinist garajının bahçesinde, ısınmak amacıyla varil içinde yanan tahtaların üzerine benzin döken İ.H.A.(E-22), çıkan alevlerin çevreye yayılması sonucu yangına sebep oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece saat 22.30’da başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında konteyner oda, muhtelif beyaz eşya ve mobilyalar, 14 adet sandviç panel ile bir araç yandı.

Olayla ilgili şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.