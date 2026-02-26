Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Başbakan Üstel, "Öncelikle hayırlı yaşlar. İyi ki doğdunuz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başındasınız. Güçlü Türkiye'yi yarattınız. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sizin gücünüzle rahat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabulde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.