Liberal Demokrasi Hareketi (LDH) Başkanı Engin Deniz Görgüner, Ceza Yasası’nda yapılması planlanan bazı değişiklikleri eleştirerek, "Dezenformasyon Suçuna" ilişkin düzenlemenin ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini öne sürdü.

Yazılı açıklama yapan Görgüner, Ceza Yasası’nda gündeme gelen düzenlemenin ifade özgürlüğü açısından sakıncalar barındırdığını savundu.

Planlanan değişiklikte, yalnızca haberlerin değil; internet ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların da kapsama alındığını belirten Görgüner, düzenlemede kavramların açık biçimde tanımlanmadığını ve “gerçeğe aykırı bilgi”, “korku”, “endişe”, “panik”, “kamu barışı” ve “güven sarsılması” gibi ifadelerin sınırlarının belirsiz olduğunu söyledi.

Görgüner, “Hangi paylaşımın bu sonuçları doğurduğunun nasıl belirleneceği net değildir. Bu durum, cezai sorumluluğu somut fiillerden çok yoruma açık değerlendirmelere bağlamaktadır. Dahası düzenleme, yalnızca paylaşılan içeriği değil, paylaşıma atfedilen niyeti de ceza hukukunun konusu hâline getirmektedir.” ifadeleri kullandı.

Ceza hukukunun varsayımlar üzerine kurulamayacağını söyleyen Görgüner, kişilerin, söylediklerinden çok “kendilerine yüklenen niyetler” üzerinden yargılanma riskiyle karşı karşıya bırakıldığını iddia etti.

Değişikliğin, Anayasa’da güvence altına alınan ifade özgürlüğüyle ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesiyle bağdaşmadığını savunan Görgüner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İfade özgürlüğü yalnızca doğru ya da rahatsız etmeyen düşünceler için değil; eleştirel ve rahatsız edici ifadeler için de geçerlidir. Yanlış bilgiyle mücadele meşru bir hedeftir. Ancak bu hedef, belirsiz tanımlar ve geniş takdir alanlarıyla değil; şeffaflıkla, karşı sözle ve özgür tartışmayla gözetilebilir.”