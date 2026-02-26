Lefkoşa’da bir apartmanın giriş merdivenlerinde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Ciddi şekilde darp edilen şahsın burnu kırıldı.

Polis basın bültenine göre, dün akşam meydana gelen olayda aralarında yaşanan tartışma sonucu zanlı N.E.O.H.(E-32), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla M.D’yi (E-51) boyun kısmından yaraladı. Ardından kafasıyla söz konusu şahsın yüzüne vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Meseleyle ilgili N.E.O.H. tutuklandı.

- Ercan’da izinsiz ihracat yapmaktan iki kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, dün R.V.(E-36) tasarrufunda bulundurduğu toplam 87 karton, M.J.K.(E-44) ise toplam 89 karton sigara tütününü, ihracatçı izinleri olmadığı halde yurt dışına çıkarmak istedikleri sırada tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Kanunsuz bıçak taşıyıp çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, dün, 118 miligram alkollü olan C.K.(E-46), kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak ve pala bulundurup taşıdı, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.