KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, Gazze’de yaşanan mezalime işaret ederek, "Gazzeli çocukları korumak amacıyla Maraş’a yerleştirilmeleri ve tüm olanakların sağlanması" için yetkililere çağrıda bulundu.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık ve Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım imzalı ortak açıklamada, İslam dünyasının Kurban Bayramını kutladığı günlerde tüm dünyanın gözleri önünde Filistin topraklarında Gazze’de yaşanan mezalime Birleşmiş Milletleri’nin “seyirci” ve “çaresiz” kalmasını kınarken, İsrail hükümetini protesto etti.

Işık, “Gazze’de masum sivil insanların üzerine bomba yağdıran ve insan sınırı tanımayan İsrail’in vandallığını sürdürmesine İslam dünyasının ve BM’nin de seyirci kalmasına ders verecek siyasi iradeyi Kıbrıs Türkü adına ilan etmesi için hükümete ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a derneğimiz çağrı yapmaktadır” diyerek devamla şu görüşleri paylaştı:

“Derneğimiz, bu insanlık dışı mezalimin gerçek mağdurları olan Gazzeli yüz bin çocuğu ölümden korumak amacıyla Lala Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa Vakıflarına ait topraklar üzerinde kurulmuş olan Maraş’a yerleştirilmeleri ve tüm olanakların sağlanacağını KKTC hükümeti ilan etmesini temin etmesi için Derneğimiz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çağrı yapmaktadır.”

Işık, “Tüm dünyadan olumlu tepki alacak olan insanlık inisiyatifi görevi üstlenecek bu ve benzeri bağımsız siyasi irade, KKTC’nin tanınması yolunu döşeyecek adımlar olacaktır” ifadelerini de kullandı.