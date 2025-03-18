Politis gazetesi “IŞİD Üyesine Bedava Hukuki Yardım” başlıklı haberinde, bahse konu Suriyelinin, “Habeas Corpus” başvurusunun ileriye götürülmesi amacıyla devlet tarafından kendisine bedava hukuki yardım sağlanması talebinin kabul edildiğini yazdı.

Gazete bu kararla birlikte Suriyelinin tüm mahkeme masrafları devlet tarafından ödeneceğini belirtti.

Bahse konu kişinin, 1998 Suriyeli doğumlu olduğunu, 19 Mart 2023’te, halen inceleme altında olan uluslararası koruma talep ettiğini anımsatan gazete Suriyelinin, Temmuz 2024’ten itibaren, ulusal güvenlik nedenlerinden dolayı tutuklu bulunduğuna da dikkati çekti.