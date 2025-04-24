Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davasının ilk duruşmasında, otel enkazında vefat edenlerin ailelerine söz verildi.

Alp ve Doruk Akın’ın amcası Ali Akın, “Hasan Aslan gibi kaçmamaları için tutuklanmalarını talep ediyorum.” dedi.

-Teberrüken Uluçay

Evren, Elvin ve Havva Çavdır’ın dayısı, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “İsias’ta bir aileyi kaybettik. Adalet için buradayız. Birinci davadan çok ümitliydik. Ama olmadı. Bu davada verdikleri veya vermedikleri ifadelerle ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Bu bina 1993’te başladıkları gibi olsa bizim çocuklarımız ölmeyecekti. Bugün kamu görevlilerinin verdikleri ifadeleri görünce anladım ki otele dönüşme süreci organize planlanmış bir iş olarak duruyor. Maalesef imar affı da bu sürecinin bir parçası oldu. Yakında yeniden imar affı olacağını söyledi sanıklardan biri... Emsal teşkil etmesini çok arzulamıştık.” diye konuştu.

Mahkemeden çıkan karar ne olursa olsun çocukları geri getirmeyeceğini ve kendilerini tatmin etmeyeceğini kaydeden Uluçay, kararın Türkiye’nin geleceğine damga vuracağını söyledi.

Yaşanmışlıklardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Uluçay, “Olası kastla sonuçlandırılması gereken bu davanın sonucu Türkiye için bir emsal teşkil edecek, o zaman belki ortada olmayan İsias, gelecek nesilleri çok mutlu edecek. Yeni imar affını durdurun. Mahkeme heyetinin emsal kararlarıyla durur imar affı... Şikayetçim, takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

-Feryal Doğru

Özgür İçme’nin halası Feryal Doğru, otelin inşasında parmağı olan herkesten şikayetçi olduğunu vurguladı. Doğru, “Yitirdiğimiz canların hiç biri geri gelmeyecek. Bizim mücadelemiz başka İsias olmaması içindir. Gerçekten adaletin tecelli ettiğini görmek istiyorum.” dedi.

-Baytekin

Rehber Hazar Baytekin’in abisi Hakan Baytekin, sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu ve mahkemeye güvenmediğini kaydetti.

-Gençalioğlu

Hayal Gençalioğlu’nun amcası Mustafa Gençalioğlu, davada sanık konumunda olan herkesin tutuklu yargılanmasını ve adaletli olunmasını istedi.

-Özberkman

Sahil Özberkman’ın babası Tayip Özberkman, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Açılmayan kamu davası ve birleştirilmeyen dava yüzünden gerçeğin gün yüzüne çıkarılamadığını söyleyen Özberkman, sorumluluğu olan herkesin davaya dahil edilmesini istedi.

Özberkman, “Kimse ceza almadığı için benzer makamlarda bulunanlar benzer suçları işlemeye devam edecektir. Adalete olan inancım bir önceki davada zedelendi, inşallah bu davada da olmaz. Bütün sanıklardan şikayetçiyim.” dedi.

-Altınçay

Serin İpekçioğlu’nun teyzesi Emine Aksoy Altınçay, “6 Şubat 2023'ten bu yana nefes alamıyoruz” diyerek sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun dayısı da sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

-Aktuğralı

Aras Aktuğralı’nın annesi Afet Aktuğralı, “Şikayetçiyim, sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ediyorum. İstediğimiz sonucu alana kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

-Gökçen

Rehber Müzeyyen Gökçen’in annesi Özlem Gökçen, “Kızımın tek hayali rehber olmaktı ama kartını bir kere boynuna takamadı kızım… Katil İsisas yüzüden... Tüm sorumluların yargılanmasını istiyorum.” diye konuştu.

-Kumsal

Hayal Gençlalioğlu’nun annesi Sibel Kumsal ise, “Şu anada nefes alamayan ve nefes alabilen çocukların hakları ve kızım için geldim.” dedi. Kumsal, İsias’taki yıkımın göz göre göre olduğunu belirterek, “Eksik belgeleri imzalayan herkes biliyordu o binanın yıkılacağını...” dedi.

Kumsal, “Buradaki sanıkların sus pus oluşuyla suçlu oldukları belliydi. Kızımın ayaklarında simsiyah bir şey vardı ve sorduğunda görevliden aldığım cevap bedenin çürümeye başladığıydı. Bunu bir görevliden öğrenmek zorunda kaldım. Görevini kötüye kullanan insanlar yüzünden öldü bizim çocuklarımız. Çocukların yaşam hakkının elinden alınması kader değildir. Sadece ceza değil cezanın doğru tanımın yapılmasını istiyorum. Bu bir olası kasttır. Ve cezanın da buna göre verilmesini, sanıkların bu çerçevede yargılanmasını talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahkemede ailelerin ardından avukatlar dinlenmeye başlandı.