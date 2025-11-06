Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, ara kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, davanın 19 Ocak 2026’ya ertelenmesine karar verdi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türkiye saatiyle 10.30’da başlayan duruşma, 15.30 sıralarında sona erdi.

Davada, sanıkların ve avukatların savunma yapmak için istediği bir aylık süre tanındı.

Mahkeme; Ahmet Bozkurt’un dinlenmesinin reddine, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’nin dinlenmesinin reddine, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) davaya katılım talebinin reddine ve sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.