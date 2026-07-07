İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Affı’ndan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 9 Temmuz perşembe olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Muhaceret Affı kapsamında başvuru yaparak ön başvuru işlemini tamamlamayan çok sayıda kişi var.

26 Mayıs’ta yürürlüğe giren ve 45 gün süreyle geçerli olan Muhaceret Affı uygulamasından yararlanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin, hak kaybına uğramaması için bir an önce sisteme giriş yaparak ön başvurularını tamamlaması ve başvuru sürecini ilerletmesi gerekiyor.

Muhaceret Affı kapsamında, izinsiz ikamet edenler, çalışma veya öğrenci izinlerini süresi içinde yenilemeyenlerle vize ihlali nedeniyle cezalı duruma düşen ve yasada belirtilen şartları taşıyan yabancı uyruklu kişilerin aftan faydalanmaları durumunda yasal statülerini yeniden düzenleme imkânı sağlanıyor.

Başvuruları uygun bulunan kişilere 60 günlük ikamet izni verilecek, bu sürede çalışma izni başvurusu yapan kişilerden ön izin şartı aranmayacak.

Öte yandan düzenleme kapsamında, halen yurt dışında bulunan ve geçmişte vize ihlali veya izinsiz ikamet nedeniyle KKTC’ye girişine engel konulmuş yabancı uyruklu kişiler de belirlenen koşulları taşıması halinde Muhaceret Affı’ndan yararlanabilecek. Bu kişilerin başvuruları KKTC dış temsilcilikleri ve elçilikleri aracılığıyla kabul ediliyor.

Ayrıca, yükseköğrenim kurumlarında eğitim gören ve akademik kredi yükümlülüklerinin en az yüzde 50’sini tamamlayan, yasada belirtilen şartları taşıyan öğrenciler de üniversiteler aracılığıyla af kapsamında başvuru yapabilecek ve düzenlemeden yararlanabilecek.

Başvurular için https://permissions.gov.ct.tr/amnesty/login adresi ziyaret edilebilecek.

İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Affı’ndan faydalanmak isteyen tüm kişilere son günü beklememesi ve başvuru işlemlerini en kısa sürede tamamlaması çağrısında bulundu.