(Kamalı Haber) - Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Ömer Deveci bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Toykan Gülerler mahkemede olguları aktardı. Mahkemede yeminli şahadet veren Gülerler, 26.11.2024 ve 04.01.2025 tarihleri arasında Alayköy’de aynı yerde sakin zanlının (E-39) müstahdemi olduğu ve Alayköy sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mandella isimli iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde edilen ve toplamda 13 adet makbuzdan oluşan 92 bin 706.97 TL nakit parayı tasarrufuna geçirerek sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, 6 fatura ile ilgili inceleme yapıldığını ve ifade alındığını açıkladı. Polis, 2 adet fatura ile ilgili de araştırma yapacaklarını dile getirdi. Gülerler, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının aleyhinde 5 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.