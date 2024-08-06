Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), olimpiyatlarda elde ettiği tarihi başarıdan dolayı milli sporcu Buse Savaşkan’ı tebrik etti.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, yayımladığı mesajda, Savaşkan’ın başarısını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını kaydederek, “Buse Savaşkan, yoğun emek ve özveriyle hazırlandığı bu zorlu yolculukta, azmi, kararlılığı ve üstün yetenekleriyle adını dünya spor tarihine altın harflerle yazdırmıştır.” dedi.

Mamülcü, söz konusu başarının Savaşkan’ın kişisel zaferinin yanında KKTC’nin de gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu başarının ülkenin spor alanındaki potansiyelini ve gençlerin ne denli büyük başarılara imza atabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Buse Savaşkan’ın başarısının, genç sporculara ilham kaynağı olmakla birlikte, onlara disiplinli çalışma, özveri ve hedeflerine ulaşma konusunda büyük bir motivasyon da sağlayacağına inanç belirten Mamülcü, bu büyük zaferin, sporun birleştirici ve motive edici gücünü de bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“İŞAD olarak, spora ve sporcularımıza olan desteğimizi her zaman sürdüreceğimizi, onların başarılarıyla gurur duyduğumuzu ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Buse Savaşkan’ın bu önemli başarısından dolayı kendisini, ailesini ve bu süreçte emeği geçen tüm antrenörlerini en içten dileklerimizle tebrik ederiz.

Gururumuzun adı olan Buse kardeşimizin başarılarının devamını diler, bu büyük gururu bizlere yaşattığı için Buse Savaşkan’a teşekkür ederiz.”