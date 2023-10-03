Bugün Salamis Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında şans eseri sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yeniboğaziçili iş adamı Osman Gürsoy Ahşap ve Metal Sanayi Tic. Ltd. direktörü Osman Gürsoy'un kızı, Salamis anayolundan Gazimağusa istikametinde seyrederken, görgü tanıklarının iddialarına göre başka bir sürücünün arkadan sıkıştırması sebebiyle bir anda panikleyip direksyon hakimiyetini kaybederek yol icerisine takla atıp tavan üzerinde durdu.

Kazada Osman Gürsoy'un kızı M.G,nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber:Ergün Yahat