İran Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail’in saldırılarında ölen ve yaralanan çocuklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 230’dan fazla çocuğun yaşamını yitirdiği, yaklaşık 1800 çocuğun yaralandığı belirtildi.

İsrail, İran'ın 3 bölgesine hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldığını iddia etti

İsrail ordusu, İran'ın 3 ayrı bölgesine düzenlediği hava saldırılarında askeri altyapı ve tesisleri hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 50'den fazla savaş uçağının İran'ın 3 bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların tamamlandığı aktarıldı.

Hava saldırılarında İran Savunma Bakanlığına ait gelişmiş patlayıcı düzeneklerinin üretildiği bir merkez ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı iddia edilen açıklamada, balistik ve uçaksavar füzelerinin parçalarının üretildiği bir başka tesisin de vurulduğu öne sürüldü.

İran'da, ABD ve İsrail'in yerleşim noktalarına saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

İran devlet televizyonuna göre, Kirmanşah eyaletinin merkezindeki Hafıziye ve Çakogolan mahallerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 8 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının dün gerçekleştirildiğini belirten Kirmanşah Vali Yardımcısı Asel Kehrizi, hayatlarını kaybedenlerin dördünün kız öğrenci olduğunu söyledi.

Savaşın ilk günlerinde Tahran’da hedef alınan oto galerideki 70 lüks araç kullanılamaz hale geldi

AA ekibi, ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerinde Tahran’daki lüks otomobil galerisine yönelik saldırının neden olduğu zayiatı görüntüledi.

Saldırılar sırasında oto galeriye 3 füze isabet ettiği, çalışanların önlem amacıyla galeriyi terk ettiği ancak buna rağmen galeride bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Galerinin satış müdürü Areş Ali Muhammed saldırıya uğrayan işletmenin herhangi resmi bir kuruma veya bir vakfa bağlı olmadığını vurguladı.

Muhammed, saldırı sonucu uğradıkları zarara dair şunları söyledi:

"Saldırılarda 70 araç tamamen yandı. Farklı bir bölgede teslimat aşamasında bulunan diğer araçlarımıza da saldırı gerçekleşti.

Orada da 160 araç hasar gördü. Şu an için ciddi zararımız var. Özel bir işletme olmamıza rağmen buraya 3 füze atıldı ve 27 personel yaralandı, 1 çalışan hayatını kaybetti."

İsrail ordusu: Tahran'da İran Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerini hedef aldık

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı bir saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Tahran yönetimin askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik saldırıların sürdüğü iddia edildi.

Tahran'da Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı bir saldırı dalgasının tamamlandığı duyurulan açıklamada, saldırı dalgasının gece saatlerinde 50 savaş uçağıyla düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, İran Denizcilik Sanayi Kurumunun gemi, denizaltı, insanlı ve insansız ekipmanın yanı sıra motor ve silah araştırma, geliştirme ve üretiminden sorumlu olduğu belirtildi.

Saldırıyla İran'ın deniz silahları üretme kabiliyetinin zayıflatıldığı öne sürülen açıklamada, hedef alınan silah üretim tesislerinin ise çeşitli silah sistemleri ve hava savunma sistemlerinin üretimi ve geliştirilmesinden sorumlu olduğu iddia edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.