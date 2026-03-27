BAE'nin birçok bölgesinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Ülke medyasında yayımlanan haberlere göre Şarika kentinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Şarika kentindeki Cemal Abdunnasır Caddesi'nde şiddetli yağmurun ardından sel meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sel sonucu onlarca aracın su altında kaldığı görüldü.

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından ülke genelinde fırtına ve toz bulutu uyarısı yapılmış, halktan denizden uzak durmaları istenmişti.