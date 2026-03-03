153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığını belirten kurum, yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Ölü sayısı dün 555 olarak açıklanmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail, 28 Şubat’ta İran’a ‘önleyici saldırı’ diye nitelediği ve ‘Aslan Kükremesi’ adını verdiği bir harekat başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ABD’nin de katıldığını açıkladı. ABD harekatının adı ‘Epik Öfke’.

ABD başkanı, “Hedefimiz İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırıp Amerikan halkını korumak” dedi.

İran, İsrail ve bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırıları başlattı. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün hedef alındı.

Saldırılarda İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney ve genelkurmay başkanı Abdurrahim Musavi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey İranlı yönetici öldürüldü.

Hamaney’in ölümünün ardından oluşturulan geçici liderlik konseyi oluşturuldu. Ülkenin başına gelecek ismi ‘Uzmanlar Meclisi’ belirleyecek.