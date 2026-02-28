İsrail bu sabah İran’a karşı ‘önleyici saldırı’ olarak nitelediği ve ‘Aslan Kükremesi’ adını verdiği bir harekat başlattı. İran medyası, Tahran dahil beş şehre saldırı düzenlendiğini teyit etti.

Reuters’e konuşan İsrailli bir savunma yetkilisi, operasyonun ABD’yle koordinasyon içinde aylardır planlandığını, tarihinse haftalar önce belirlendiğini söyledi.

Nitekim ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ABD’nin de katıldığını doğruladı.

ABD başkanı şunları söyledi: “Hedefimiz İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırıp Amerikan halkını korumak.”

Saldırı, ABD-İran müzakereleri sürerken yapıldı. İki ülke en son 26 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. Arabulucu Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el Busaidi, NBC News’e İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu sıfırlamada ABD’yle anlaştığını söylemişti.

İran, İsrail’in ardından bölgedeki ABD üslerine de saldırı başlattı.

Katar, Kuveyt ve BAE hava sahalarını kapattı.

Bahreyn, İran saldırısını doğruladı

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerinin eş zamanlı hedef alındığını kaydetti.

Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, başkent Manama’daki ABD Beşinci Filosu Hizmet Merkezi’ne iki kez füze atıldığını duyurdu.

Katar’da patlama: İran füzesini etkisiz hale getirdik

Katar’ın başkenti Doha’da da art arda patlama sesleri duyuldu.

Katar Savunma Bakanlığı yetkilisi, bir İran füzesinin Patriot hava savunma sistemiyle havadayken etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Katar, bölgedeki en büyük ABD askeri tesisi olan El Udeid Hava Üssü’ne ev sahipliği yapıyor.

BAE’deki patlamada bir Asyalı öldü

BAE’nin başkenti Abu Dabi’de de patlama sesleri duyuldu. Reuters patlamanın neden olduğu sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığı yanıt hakkını saklı tuttuğunu belirtip saldırıyı ‘korkakça’ diye niteledi. Açıklamaya göre hava savunma sistemi, füzelerden birkaçını ‘başarıyla engelledi’.

Ayrıca saldırıda bir Asyalının öldürüldüğü, bölgedeyse maddi hasar meydana geldiği açıklandı.

Ürdün’de iki balistik füze düşürüldü

Ürdün de topraklarını hedef alan iki balistik füzenin ‘başarıyla düşürüldüğünü’ açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri’nden bir askeri yetkili bir can kaybı veya hasarın bildirilmediğini kaydetti.

Kuveyt’te de patlama sesleri

Kuveyt’te de patlama seslerinin duyulduğu açıklandı.