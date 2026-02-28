İsrail İran'ın misilleme saldırı yaptığını duyurdu.

Bahreyn'de ABD donanmasına saldırı düzenlendi. Katar, BAE gibi bölge ülkelerinde patlama sesleri duyuldu.

İsrail'de "özel ve kalıcı bir olağanüstü hal" ilan edildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sabah erken saatlerde, ülkeye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerini ve İran'a "önleyici saldırılar" düzenlediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yayımladığı sekiz dakikalık videoda, İran'a düzenlenen saldırılara katıldıklarını doğruladı.

Trump, ABD'nin İran'da "büyük çaplı muharip operasyonlar" başlattığını söyledi.

Trump "Tekrar tekrar bir anlaşma yapmaya çalıştık" dedi ve ekledi:

"Füzelerini imha edeceğiz. Füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Bunlar tamamen yok edilecek."

ABD Başkanı açıklamasında İran'ın "nükleer programlarını yeniden inşa etme girişiminde bulunduğunu" ve "uzun menzilli füzeler geliştirmeye devam ettiklerini" iddia etti.

Trump'tan İran halkına çağrı: 'Bu tek şansınız olabilir'

Trump "Bu çok kötü radikal diktatörlüğün Amerika'yı tehdit etmesini önlemek için büyük bir operasyona giriştiklerini" belirtti ve İran halkına da bir çağrı yaptı:

"Özgürlük zamanınız geldi. İşimiz bittiğinde hükümetinizi ele geçirin. Bu muhtemelen nesiller boyunca tek şansınız olacak."

İran medyası, ülkede birçok şehirde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Fars haber ajansı; başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Karaj ve Kirmanşah'da patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Ajansa göre, Tahran'da Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine füzeler isabet etti.

Ülke genelinde internetin de neredeyse tamamen kesildiği aktarılıyor.

Netanyahu: 'Farslar, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler için tiranlığın boyunduruğundan kurtulma zamanı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Kısa bir süre önce İsrail ve ABD, İran'daki terörist rejimin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için bir operasyona başladı" dedi.

Trump'a "tarihi liderliği" için teşekkür eden Netanyahu "47 yıldır Ayetullah rejimi 'İsrail'e ölüm', 'Amerika'ya ölüm' sloganları attı. Kanımızı döktüler, çok sayıda Amerikalıyı öldürdüler ve kendi halklarını katliamdan geçirdiler" diye devam etti.

İsrail Başbakanı "Bu cani terör rejimi, tüm insanlığı tehdit etmelerine yol açabilecek nükleer silahlar edinmemeli" dedi.

Netanyahu şöyle konuştu:

"Ortak harekatımız cesur İran halkının kendi kaderlerini ellerine almaları için gereken koşulları yaratacak.

"İran halkının tüm kesimleri, Farslar, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler için tiranlığın boyunduruğundan kurtulmaları ve özgür ve barış dolu bir İran oluşturma zamanı geldi."

Bahreyn, Katar, BAE ve bölge ülkelerinde patlamalar

Aralarında Ürdün, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu bazı ülkeler, TSİ 12:00 civarında hava sahalarına giren füzeleri düşürdüklerini duyurdu.

Ortadoğu'daki en büyük ABD üssü olan El Udeyd'e ev sahipliği yapan Katar'da bu üs yakınlarında patlamalar duyuldu.

Fotoğraf altı yazısı,İran'da vurulduğu bildirilen şehirler

BAE devlet haber ajansı, Abu Dhabi'de bir kişinin düşürülen bir füze nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Bahreyn'in devlet haber ajansı, ABD Donanması'nın ülkedeki 5. filosunun hizmet merkezinin "füze saldırısına uğradığını" açıkladı.

Saldırıyı kimin yaptığının belirtilmediği haberde, "İlerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacak" dendi.

Bahreyn'deki 5. Filo Basra Körfezi, Arap Denizi, Kızıldeniz ve kısmen de Hint Okyanusu'nda operasyonlar yürütüyor.

İsrail: İran misilleme yaptı

İsrail genelinde yerel saatle yaklaşık 08:15'te sirenler çalmaya başladı.

Yetkililer olası bir füze saldırısı tehdidine karşı halkı uyardı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada İran'ın İsrail'e karşı misilleme saldırılarında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada "Şu anda İsrail Hava Kuvvetleri gerekli yerlerde saldırı tehditlerine müdahale ve bertaraf etmek faaliyet gösteriyor" denildi.

Uluslararası havayolları bölgedeki pek çok uçuşunu iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman'a uçuşların bugün için; İran, Lübnan, Suriye, Irak ve Ürdün'e uçuşların ise 2 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Lufthansa ve Wizz Air gibi birçok havayolu şirketi de benzer kararlar aldı.

Uluslararası tepkiler

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale'e bilgi veren bir İngiliz hükümeti kaynağı, İngiltere'nin bu saldırılara herhangi bir destek vermediğini söyledi.

Kaynak, bu saldırıların bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini istemediklerini de ekledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bugün acil güvenlik komitesini (COBRA) toplaması bekleniyor.

Bu noktaya nasıl gelindi?

İsrail ve ABD, Washington ve Tahran arasında İran'ın nükleer programını sınırlamak ve savaşı önlemek için yapılan diplomatik görüşmeler devam ederken saldırı düzenledi.

Saldırı öncesi görüşmelerin önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyordu.

İran müzakerelerde tavizler vermiş ancak ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, görüşmelerin gidişatından "memnun olmadığını" söylemişti.

Trump daha önce de İran yönetimini, bir anlaşmayı kabul etmeleri için baskı yapmak amacıyla saldırı düzenlemekle tehdit etmişti.

Trump 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağına dair "nihai bir karar" vermediğini ancak Cenevre'deki nükleer görüşmelerde İran'ın müzakere pozisyonundan "memnun olmadığını" söylemişti.

Trump, "gerekeni vermeye istekli olmadığını" belirttiği İran'ın "nükleer silahlara sahip olamayacağını" vurgulamıştı.

Trump'ın emriyle ABD, 2003'te Irak'ı işgalinden bu yana Ortadoğu'daki en büyük askeri yığınağını yapmış durumda.

İsrail geçtiğimiz yıl Haziran ayında İran'a saldırmış, iki ülke arasındaki savaş 12 gün sürmüştü.

ABD bu savaşta İsrail'e destek vermiş ve İran'ın nükleer tesislerine saldırılar düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen günlerde yaptığı açıklamada, İran'ın balistik füzelerinin ülkesi için tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

Netanyahu sadece İran'ın nükleer programına odaklanan bir anlaşmaya karşı olduğunu söylemişti.

İran ise balistik füze programına sınırlama getirilmesi ve Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah, Irak'ta Şii milisler ve Yemen'de Husiler dahil olmak üzere bölgedeki vekil güçlere verdiği desteğin sona erdirilmesi taleplerini, egemenliğinin ihlali olarak nitelendirerek bu konuları görüşmeyi reddetmişti.