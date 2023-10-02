"Pembe Tüp Projesi"ni 2019 yılında başlatan İntergaz’ın, Meme Kanseri Farkındalığı Ayı’na dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik ve kampanya yürüttüğü kaydedildi.

İntergaz’dan yapılan açıklamada, meme kanserinin, dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olup, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, İntergaz’ın, proje kapsamında bu sene, çalışanlarının katılımıyla kamu spotu videosu hazırladığı, “Her Pembe Tüp Bir Farkındalık” sloganıyla hazırlanan videoda, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, İntergaz’ın, ayrıca Pembe Tüp Projesi ile elde edilen gelirleri, meme kanseri ile mücadelede kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na bağışladığı belirtildi.

inter1.pdf inter11.pdf