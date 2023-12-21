İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi temsilcileri ile görüşerek, vicdani reddini açıklayan Mustafa Hürben’in dava süreci hakkında bilgi aldı.

Platformdan yapılan açıklamada, seferberliğe gitmeyi reddettiği için yargılanan Hürben’in dava sürecinin başladığı ifade edildi.

İnsan Hakları Platformu’nun, davanın takipçisi olduğu belirtilen açıklamada, “fikir ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilemez ve vicdani reddin bir insan hakkı olduğu” kaydedildi.

Geçmişte de vicdani reddini açıklayan kişilerin hapse atıldıkları ve bu durumun endişe verici olduğu ifade edilen açıklamada, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi temsilcilerinin, gerekli yasal düzenleme bir an önce yapılmazsa 18 Ocak’ta Mustafa Hürben’in de hapse girebileceğini söylediği belirtildi.

Görüşmede, vicdani ret hakkının ivedilikle yasallaştırılması gerektiğinin konuşulduğu kaydedilen açıklamada, daha önce hapse atılan vicdani retçiler Murat Kanatlı, Haluk Selam Tufanlı ve Halil Karapaşaoğlu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açtıkları davalar olduğu ve bu nedenle süreçlerinin askıda bulunduğu ifade edildi.

İnsan Hakları Platformu açıklamasında, sorumluluğun yasa yapıcılarda olduğu da belirtildi.