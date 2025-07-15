İnsan Hakları Derneği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek, KKTC’nin tanınması çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, mektupta Kıbrıs’ta 60 yıldır var olan iki devletli anlaşma ve iş birliğinin önünü açacak tek seçeneğin KKTC olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olma koşullarını tam olarak karşıladığının da ifade edildiği mektupta, Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklık haklarının Rum uzlaşmazlığı karşısında 62 yıldır gasp edildiği kaydedildi.

Rumların Kıbrıs Türk halkı üzerinde egemenlik iddia etme hakkına sahip olmadığının da vurgulandığı mektupta, pratik zorunluluğun Kıbrıs'ta iki hükümet yarattığı ve iki toplumun halklarının kendi siyasi geleceklerini belirleme haklarının değişmediği, her bakımdan eşit olduğu ifade edildi.

Annan Planı'nı reddeden Kıbrıslı Rumların tek taraflı olarak AB'ye kabul edilmesine rağmen Kıbrıslı Türklere verilen sözlerin bugüne kadar yerine getirilmediğinin, izolasyon ve ambargoların kaldırılmadığının belirtildiği mektupta, “Kıbrıslı Türklerin BM ve AB şartları altında herhangi bir anlaşmaya güven duymasını beklemek, Gazze'de insanlık felaketinin kaderini kabullenmekten başka anlam ifade etmez” denildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kıbrıs Türk halkının statüsüne ilişkin görüşlerinin de sorulduğu mektupta, AB'nin bir yandan Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarda rol oynamak isterken, diğer yandan Kıbrıs sorununa taraf olarak daha da Rum yanlısı bir çizgiye kaydığı, bunun da şaşırtıcı olduğu da kaydedildi.