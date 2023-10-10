İnsan Hakları Derneği, "Filistin halkına yapılan katliamlardan sorumlu İsrail Hükümetine, BM’ye ve AB’ye seyirci kalarak verdiği desteğe ateşkes ilan ederek son vermesi için çağrı" yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkına Kıbrıs Rumlarının yaptığı 60 yıllık soykırımdan hiç farkı olmayan İsrail’in ırkçı, yayılmacı emellerine araç olan BM ve AB’nin bu adaletsiz, haksız misyonu insan hakları ve insanlık için bir güven ve umut vermediğini derneğimiz önemle vurgulamakta olup BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bu insanlık dramı karşısında istifa etmesi için çağrı yapmaktadır” denildi.