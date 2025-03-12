İnşaat Mühendisleri Odası, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ve Westminster Üniversitesi, Lapta-Karşıyaka bölgesinde olası sel riskini analiz etmek amacıyla ortak bir proje başlatıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, BAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan ve beraberindeki heyet, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Görüşmede, inşaat mühendisliği alanındaki iş birlikleri ve ortak projeler ele alındı.

Bu kapsamda, üç kurum tarafından 9-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Lapta-Karşıyaka bölgesinde bir dere yatağına yönelik sel riski analizi gerçekleştirilecek. KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, projede teknik destek sağlayarak uzman mühendisler aracılığıyla akış ölçümleri, zemin davranışı ve diğer değerlendirmelerle ilgili eğitimler düzenleyecek.

Projeye Westminster Üniversitesi’nden dört profesör ve 15 öğrenci katılacak. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi öğrencileri de Westminster Üniversitesi öğrencileriyle birlikte eğitim alarak saha çalışmalarına dahil olacak. Çalışmalar kapsamında bölgedeki potansiyel sel riski, altyapı sorunları ve arazi yönetimi incelenecek. Ayrıca, sürdürülebilir yapılaşma ve su toplama stratejileri üzerine veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada İnşaat Mühendisleri Odası’nın sağlayacağı uzman desteğinin bölgedeki çevresel risklerin azaltılması ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi açısından kritik bir rol oynayacağı da kaydedildi.