Hafif suçlardan sabıkası bulunan KKTC vatandaşı kişilerin işe alınmada yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemi Öztürk'ün birlikte sunduğu yasa önerisiyle ilgili görüş ve önerilerin, yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulması gerekiyor.

Yasa önerisiyle, sadece para cezasına veya en fazla bir yıl hapis cezasına mahkum olup cezalarını çeken, mahkumiyetlerinin üzerinden 10 yıl geçen ve bu sürede Ceza Yasası tahtında başka herhangi bir suçtan mahkum olmayan KKTC vatandaşları için sabıka kaydı silinmesi başvurusu hakkı sağlanmasına yönelik düzenleme getirildi.

Genel gerekçesine göre değişiklik yasa önerisi, belli koşulları taşıyan kişilere mevcut sabıkalarının gelecekteki hayatlarına engel teşkil etmesinin önlenmesi için, mahkemeye başvurma hakkının tanınmasını öngörüyor. Bu amaçla, bir defaya mahsus sabıka kaydının silinmesi hakkı geçici bir maddeyle düzenlendi.

Mahkeme tarafından sabıka kaydının silinmesine karar verilirse, istida konusu sabıka, ilgili kişiye verilen sabıka kaydı belgesinde gösterilmeyecek ancak Polis Adli Bölüm Müdürlüğüne bağlı Sabıkalar Kayıt Şubesi’ndeki kayıtlarda yer almaya devam edecek.

Başvuru hakkı, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde sadece bir kez kullanılabilecek.