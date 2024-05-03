Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler'de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için yapılan yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

İngiltere ve Galler'de sandık başına giden seçmenler, yerel saatle 07.00'den (TSİ 09.00) 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar oy kullandı.

Başkent Londra'da kayıtlı seçmenler de gelecek 4 yıl boyunca şehri kimin yöneteceğine karar vermek ve 25 belediye meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti.

Londra Belediye Başkanı, Londra Belediye Meclis üyeleri ve İngiltere'nin başkenti dışında 10 belediye başkanı için oy kullanıldı.

Londra Belediye Başkanlığı görevini son iki dönemdir yürüten Sadık Khan, üçüncü dönem için de İşçi Partisi'nin adayı. Khan, yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti adayı Susan Hall dahil 12 adaya karşı yarıştı.

Londra Belediye Başkanı, şehirde yaşayan 8,9 milyon insanı temsil ediyor ve 20,4 milyar sterlinlik bütçeyle çalışıyor.

Bunun yanında seçmenler İngiltere çapındaki 107 yerel yönetim için oy kullandı.

Yerel yönetimlerde iktidardaki Muhafazakarlar ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin her biri 1000'e yakın koltukla benzer sayılara sahip. Liberal Demokratlar'ın koltuk sayısı 400'ün, Yeşiller Partisi'nin koltuk sayısı ise 100'ün biraz üzerindeydi.

İngiltere'de vatandaşlar ayrıca 35 Polis ve Suç Komiseri'ni (PCCs) seçmek üzere oy verdi.

Seçim sonuçlarının cuma gününün ilk saatlerinde belli olması bekleniyor.