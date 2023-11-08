İngiltere'de yeni yasama yılı açılışını yapan Kralı 3. Charles, kraliyet karşıtı "Republic" grubu tarafından parlamentoya girişte protesto edildi.

Kral 3. Charles, yeni yasama yılı açılışı için Kraliçe Camilla ve aile üyeleriyle Lordlar Kamarası'nda düzenlenen oturuma katıldı.

Konuşma öncesi Lordlar Kamarası'nda yerini alan Kral 3. Charles'ın komutuyla Black Rod olarak bilinen oturumların işleyişinden sorumlu parlamento görevlisi, Avam Kamarası'na giderek milletvekillerini Kral'ı dinlemeye davet etti.

Milletvekilleri, en önde Başbakan Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer olacak şekilde ikişerli sıra halinde Lordlar Kamarası'na giderek konuşmayı ayakta dinledi.

Ülkede 1951'den sonra ilk kez bir kral tarafından açılan yeni yasama yılı töreninde konuşan 3. Charles, ülkenin Kovid-19 ve Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle uzun süreli sınamalara maruz kaldığını söyledi.

Ekonomiden enflasyona, sağlıktan güvenliğe ve enerjiye kadar birçok konuda hükümetin atacağı adımları anlatan 3. Charles, "Yeni yasalar, İngiltere'nin enerji güvenliğini güçlendirecek ve kırılgan uluslararası enerji pazarı ile hasım yabancı devletlere bağlılığı azaltacak." dedi.

Kral 3. Charles, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla oluşan "ekonomik özgürlüğe" dikkati çekerek bakanların daha fazla ülkeyle ticari anlaşmalar, daha fazla iş ve daha fazla ekonomik büyüme için çalışacağına vurgu yaptı.

Hükümetin yasa dışı göç, çocuk istismarı ve antisemitizmle mücadelesinin süreceğini söyleyen Kral 3. Charles, İngiltere'nin dünyada güvenliğe katkısını sürdüreceğini de belirterek Ukrayna'ya destek ve NATO'nun güçlendirilmesine de katkıların devam edeceğinin altını çizdi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını da eleştiren Kral 3. Charles, İngiltere'nin Gazze'ye insani desteğini ve Orta Doğu'da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğini de ifade etti.

- "Charles köleliğe yatırım yapan kralların mirasını devraldı"

Yaklaşık 100 kişilik monarşi karşıtı Republic grubu, Kral 3. Charles'ın geçiş güzergahında toplanarak Kralı ve monarşiyi protesto etti.

Ellerinde "Benim kralım değil", "Monarşiyi kaldırın" ve "Bu kral çıplak değil" pankartları taşıyan grup, Kral 3. Charles ve kraliyet ailesini geçiş sırasında yuhaladı.

Republic grubu lideri Graham Smith, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demokratik bir alternatifin devreye girmesi gerektiğini vurgulayarak "Meclisin açılışını yapan Kral bizi temsil etmiyor ve kralımız değil. Kraldan, monarşiden ve lordlardan kurtulmamız lazım." dedi.

Smith kraliyetin eşitsizlik ve "özür dilenmesi gereken bir geçmişi" simgelediğini belirterek bugünün değerlerini taşımadığını vurguladı.

Monarşiye desteğin azaldığını belirten Smith, "Birçok insanın ilgisi kalmadı. Prens Harry ve Meghan (Markle) ile Prens Andrew çok zarar verdi. Birçok insan için monarşi demek Kraliçe Elizabeth demekti. Onunla mutluydular ama artık o yok." dedi.

Smith, 40 yaş altındaki vatandaşların eşitsizlik ve yoksulluktan bıktığını ifade ederek monarşinin geçmişte köle ticaretini kontrol ettiğini belirtti.

"Charles, geçen sene köleliğe yatırım yapan kralların mirasını vergisiz olarak devraldı." diyen Smith, genç kraliyet ailesi üyelerinin de eski popülerliğinin kalmadığını kaydetti.