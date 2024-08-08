İngiltere'de 100’den fazla aşırı sağcı şiddet eyleminin planlandığı saatlerde karşıt gösteri düzenleyen binlerce ırkçılık karşıtı, sokakları doldurarak aşırı sağcılarının sayısını geride bıraktı.

Ülke genelinde ırkçılık karşıtları, aşırı sağcıların planladığı şiddet eylemlerine karşı bir araya gelerek, çok sayıda kentte karşıt gösteri düzenledi.

Binlerce polisin görevlendirildiği gösterilerde, ırkçılık karşıtlarının aşırı sağcı gruplardan sayıca çok daha fazla olduğu gözlemlendi.

Londra'nın doğusundaki Walthamstow'da ırkçılık karşıtı on binlerce kişi sokaklarda toplanarak "EDL (İngiliz Savunma Ligi) Walthamstow'a hoş gelmedi", "Irkçılığa yer yok", "Özgür Filistin" ve "Nefret burada hoş karşılanmadı" yazılı pankartlar taşıdı.

Brighton'da da bir hukuk bürosunun önünde az sayıda aşırı sağcı toplanırken, karşıt göstericilerin sayısının çok daha fazla olması sebebiyle polis herhangi bir gerginlik yaşanmasının önüne geçmek için aşırı sağcıların etraflarını sardı.

Liverpool kentinde yüzlerce kişi, göçmen danışma merkezi nedeniyle hedef alınan bir kilisenin etrafında canlı kalkan oluşturdu.

Birmingham şehrinde de toplanan yüzlerce gösterici, ırkçılık karşıtı ve Filistin'i destekleyen sloganlar attı.

Bristol'de de polis, büyük ölçüde barışçıl düzenlenen protesto sırasında polis aracına tuğla atılmasının ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

İngiliz polis kaynakları, bu akşam ülke genelinde 100'e yakın aşırı sağcı eylem ve 30 karşıt etkinlik planlandığından haberdar olduklarını ve binlerce uzman polis memurunun müdahale için hazır beklediklerini bildirmişti.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner da yaptığı açıklamada, polisin şiddet eylemlerine karşılık vereceğini belirterek, sokaklarda haydutluğun hiçbir mazereti olmayacağını belirtmişti.

Olaylar nasıl başladı?

İngiltere'nin Southport kentinde 17 yaşındaki saldırgan, 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı bir saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu 30 Temmuz'da Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı yakalandı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş, sandalye attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.

İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan ve daha sonra ülke geneline yayılan aşırı sağcı şiddet eylemleri sürerken, polis halihazırda 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.