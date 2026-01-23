İngiltere'de parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası, Avustralya'daki benzer bir yasayı örnek alarak 16 yaşın altındaki çocuklar ve gençler için sosyal medya yasağı getirilmesini onayladı.

Lordlar Kamarası, muhafazakâr milletvekili John Nash'in sunduğu yasa değişikliğini 261'e karşı 150 oyla kabul etti. Bu oylamayla birlikte İngiltere Başbakanı Keir Starmer üzerinde sosyal medya yasağı uygulama baskısı artıyor.

Oylamanın ardından yaptığı açıklamada parlamentonun "çocukların geleceğini önceliklendirdiğini" söyleyen Nash, oylamanın, "online hizmetlerin bir bütün olarak yeni jenerasyona verdiği felaket boyutundaki zararları durduracak bir sürecin başlangıcı" olacağını söyledi. Teklif, bir İşçi Partili ve bir Liberal Partili milletvekili tarafından da desteklendi.

Teklif şimdi, İşçi Partisi'nin kontrolünde olan, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın oylamasına sunulacak. Yasağın yasalaşması ancak böyle mümkün olacak.