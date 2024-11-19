İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın 1000'inci gününde, Rusya'nın saldırganlıklarına karşı direnme çağrısında bulundu.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması yapan Lammy ve Sybiha, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 1000 gündür devam ettiğini vurgularken, birlikte hareket etme kararlılıklarını yineledi.

Lammy, "Yarın, Putin'in Ukrayna'ya yönelik barbarca, tam ölçekli işgalinin 1000'inci gününü işaret ediyor. Hafta sonunda, ağustos ayından bu yana Ukrayna'ya yapılan en büyük hava saldırısıyla en son vahşeti gördük, düzinelerce sivil öldü ve yaralandı." dedi.

Rusya'nın söz konusu hava saldırısının Ukrayna'nın elektrik altyapısını etkili şekilde yok etmek için tasarlandığını söyleyen Lammy, İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklemekteki "kararlılığını" tekrarladı.

Lammy, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişinin, İngiltere'nin ve Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunun altını çizerken, "Putin başarısız olmazsa, fetih savaşları geri dönecek." ifadesine yer verdi.

- "Bu küresel tehdit küresel bir yanıt gerektiriyor"

Sybiha ise "Rusya tehdidine" işaret etti. "Bu küresel tehdit küresel bir yanıt gerektiriyor." diyen Sybiha, Rusya'nın hafta sonu gerçekleştirdiği hava saldırılarında Ukrayna'nın, "özellikle nükleer santrallerin bir parçası olan iletim alt istasyonlarını" hedef aldığını belirtti.

Sybiha, bu tür saldırıların "kabul edilemez riskler" meydana getirdiğini, bunun sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, aynı konu hakkında yapılacak BM Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi yaptığı basın açıklamasında, "yanlış kararlar alınması durumunda ödenecek bedele" dikkati çekti.

Rusya ile yaptığı anlaşma üzerine Kuzey Kore birliklerinin Avrupa topraklarına kadar geldiğine işaret eden Sybiha, "Birçok uzman Ukrayna'nın hızlı şekilde çökeceğini öngördü ve yanıldı. Ancak hiçbiri Kuzey Kore birliklerinin Avrupa'da bulunacağını öngöremezdi. Bir Avrupa ülkesine karşı savaşmak, durdurulmazsa, Rusya savaşın yayılmasına devam edecektir." dedi.

- "ABD'nin desteğine güveniyoruz"

ABD'de Donald Trump başkanlığında kurulacak yeni hükümet dönemiyle ilgili beklentilerin sorulması üzerine Sybiha, "ABD'nin desteğine güveniyoruz. İki partili desteğe güveniyoruz." şeklinde konuştu.

İngiltere ve Ukrayna dışişleri bakanları, ABD'nin Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rusya'ya karşı kullanılmasının doğuracağı sonuçlar hususunda ise farklı görüşler ortaya koydu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, bu füzelerin, Rusya' topraklarındaki hedefleri vurma kabiliyetiyle "oyunun kurallarını değiştirebileceğini" ve "süreci kısaltabileceğini" söyledi.

Sybiha, "Rusya topraklarındaki askeri hedefleri vurma hakkımız tamdır. Bu bizim meşru hakkımızdır ve bu sivillerimizin hayatını kurtaracaktır. Savaş alanındaki durum üzerinde çok olumlu bir etkisi olabilir." diye konuştu.

Lammy ise uzun menzilli füzeleri kullanmanın "operasyonel güvenliğin riske atılması" anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Bu hareketin sadece "Putin'in işine yarayacağını" belirten Lammy, Rusya'da 10 bin Kuzey Kore askerinin konuşlandırıldığını hatırlatarak, "bunun çok büyük bir tırmanış" olduğuna işaret etti.

ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füze sistemlerinin sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdiğine dair ABD medyasında çıkan haberler, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) son basın toplantısında gündeme gelmişti. Soru üzerine Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh bu bilgiyi doğrulamamıştı.