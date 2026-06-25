Alithia gazetesi, federasyondan yapılan açıklamaya göre, Avam Kamarası’ndaki milletvekillerinin yarısından fazlasına, Kıbrıs sorununun İngiltere’nin gündeminin üst sıralarında yer alması için binlerce mesaj gönderildiğini yazdı.

Haberde, kampanya kapsamında İngiltere hükümetine, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası hukuk ilkeleri ve Avrupa Birliği müktesebatı temelinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla müzakere masasına dönmesi için çaba göstermesi çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

Federasyon Başkanı Hristos Karaolis, yurtdışında yaşayan Rumlara kampanyaya verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek, "Kıbrıs’taki işgalin sona ermesi için" çabaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Karaolis, İngiliz milletvekillerine gönderilen mesajların, Kıbrıs sorununun çözümünde gösterilen kararlı duruşu ortaya koyduğunu ve kampanyaya henüz katılmamış olanlara, iradelerini ortaya koymaları için katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Haberde, mesajların, https://cypriotfederation.org.uk/mp adresinden iletilebileceği ifade edildi.