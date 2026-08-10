Politis gazetesine röportaj veren Damianu, “ENI-TotalEnergies” konsorsiyumunun hak sahipliğindeki “Kronos” sahasının 2028'de üretime geçmesinin planlandığını belirterek, yaklaşık 3 trilyon ayakküp doğalgaz bulunduğu belirtilen sahadan çıkarılacak gazın, Mısır'daki “Zohr” yatağının mevcut altyapısında işlenerek, “Damietta” terminalinde sıvılaştırılıp başta Avrupa olmak üzere uluslararası pazarlara ihraç edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

“Kronos” sahasından elde edilecek gelirin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile enerji şirketleri arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında belirlendiğini belirten Damianu, projenin ilk aşamasında, gelirin önemli bir kısmının geliştirme maliyetlerinin karşılanmasına ayrılacağını söyledi.

Habere göre Damianu, “Kronos” sahasının asıl öneminin "Güney Kıbrıs'ı doğalgaz üreten ülkeler arasına sokması ve sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) diğer sahaların geliştirilmesinin önünü açması" olduğunu söyledi.

Damianu, “Afrodit” yatağı için nihai yatırım kararının (FID) 2027'nin ikinci yarısında alınmasının beklendiğini, üretimin ise 2031 civarında başlamasının planlandığını hatırlatırken, İsrail ile saha konusunda yaşanan anlaşmazlığın ticari boyutunda önemli ilerleme sağlandığını ve hukuki sürecin tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

“ExxonMobil-QatarEnergy” konsorsiyumunun “Glafkos” ve “Pegasus” sahalarında ticari işletilebilirlik bildiriminde bulunduğunu belirten Damianu, bu sahalar içinse FID'nin 2029’da alınması, üretimin ise 2033 yılında başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Güney Kıbrıs'taki yüksek elektrik fiyatlarının düşürülmesinde doğalgazın önemli rol oynadığına işaret eden Damianu, Vasiliko'daki doğalgaz altyapı projesinin hükümet açısından önceliğini koruduğunu belirtti.

Yeni ihale sürecinin başlatıldığını belirten Damianu, sözleşmenin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiğini ve projenin yeni gecikmeler ya da hukuki sorunlar yaşanmadan tamamlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Habere göre Damianu, elektrik arz-güvenliği konusunda depolama yatırımlarının önemine dikkat çekerek, Elektrik İletim Sistemi Operatörü'nün toplam 120 MW kapasiteli enerji depolama sistemi geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Rum Elektrik İdaresi (AİK) ile özel sektörün de depolama projeleri geliştirdiğini belirten Damianu, yatırımcıların izin süreçlerine ilişkin taleplerinin de değerlendirildiğini söyledi.

Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında denizaltından döşenecek kablolar aracılığıyla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin, güncellenmiş teknik ve ekonomik veriler ışığında değerlendirildiğini belirten Damianu, Avrupa Yatırım Bankası'nın değerlendirmesinin tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Habere göre Damianu, Lübnan'la olası elektrik bağlantısına yönelik çalışmanın ise çelişki oluşturmadığını ve Dünya Bankası desteğiyle yürütülen çalışmanın yalnızca bir ön fizibilite araştırması olduğunu söyledi.

Damianu, Güney Kıbrıs'ın elektrik izolasyonunu azaltacak ve enerji güvenliğini artıracak tüm seçeneklerin teknik ve ekonomik veriler temelinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rekabetçi elektrik piyasasının, sektörde önemli bir değişim olduğunu belirten Damianu, AİK’in yeni piyasa ortamında da devletin enerji dönüşümündeki stratejik ortağı olmayı sürdürdüğünü ve enerji güvenliğinin sağlanması, ülkenin enerji hedeflerinin uygulanması ve tüketicilere kaliteli hizmet sunulmasında önemli rol oynadığını ifade etti.