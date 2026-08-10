Cyprus Mail’in Alman gazetesi Bild’den aktardığı habere göre, Alman Büyükelçiliği, Kıbrıs Rum makamları nezdinde “güçlü bir protestoda” bulunarak Künzel’in serbest bırakılmasını talep etti ancak Rum yetkili makamlarından şu ana kadar bu talebe olumlu yanıt gelmedi.

Alman emlakçı kadın Ewa Isabella Künzel, KKTC’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle 2024 yılından beri Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunuyor.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde davayla ilgili cuma günkü son duruşmada kadının tutukluluk kararının kaldırılması talebi mahkeme tarafından reddedildi. Habere göre mahkeme, kadının yaklaşık 25 aydır devam eden tutukluluğunun “davanın karmaşıklığıyla gerekçelendirildiğini” belirtti.

Mahkeme ayrıca dava duruşmasının eylül ayına ertelenmesine karar verdi.