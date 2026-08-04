Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Tüketiciler Derneği açıklamasında 16-31 temmuz tarihleri arasında “e-kalathi” platformundaki ürün fiyatlarını değerlendirdi.

Gazete bu dönemde 805 üründe ortalama yüzde 10,6 artış; 908 üründe ise ortalama yüzde 11,9 azalma gözlemlendiğini yazdı.

Gazete Tüketiciler Derneği'ne dayanarak en büyük artışın yüzde 7,6 ile donmuş makarna, yüzde 6,6 ile meyve suları, yüzde 6,3 ile çikolata ve makarnada gözlemlendiğini belirtti.

31 Temmuz’da 12 süpermarketteki 177 ortak üründe yapılan araştırmada, toplam maliyetlerinde yüzde 15,8'lik fark gözlemlendiği kaydedildi.

Öte yandan en fazla sayıda ürüne sahip olan beş süpermarket arasındaki farkın “e-kalathi”deki toplam 327 ortak ürün baz alındığında yüzde 7,6 olduğu belirtildi.