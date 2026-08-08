Andreas Bimbisis imzalı analiz haberde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın “Önceki cumhurbaşkanlarının izlediği yolu takip ettiğini ancak Kıbrıs sorununa ilişkin metodoloji konusunda ise manevra alanına sahip olduğu” ifade edildi.

Erhürman’ın, Kıbrıs Türk medyası tarafından da yayımlanan son dönemlerdeki açıklamalarınιn, Kıbrıs Türk toplumu lideri olarak sahip olduğu hareket alanını net bir şekilde gösterdiği belirtilen haberde, Erhürman’ın metodoloji konusundan söz ederken “BM tarafından da benimsenen, kendi çizgisini kabul ettirmeyi başardığını, ilk önce Güven Yaratıcı Önlemlerin daha sonra 5+1 ile ilgili çalışmaların ele alınacağını” ifade ettiğinden söz ettiğine dikkat çekildi.

Haberde, Erhürman’ın ayrıca “Dokuz buçuk ay önce , ilk önce metodoloji dendiği zaman eleştiriler alıyorduk, bugün ise metodoloji, Genel Sekreterin resmi açıklamasının içine dahil edildi” konusunda da haklı göründüğü ifade edildi.

Süreç içinde öze, nasıldan çok ne müzakere edileceği konusuna geçildiği zaman tablonun kökten değiştiği ifade edilen haberde, üç “Sert konuda”, Türkiye’nin de çıkarlarıyla ilgili enerji, güvenlik ve egemenlik konularında, Erhürman’ın, Ankara ile mutlak şekilde uyumlu olduğu savunuldu.

Enerji başlığında Erhürman’ın, on beş yıldır ifade edilen Ankara’nın tezlerini dile getirdiği belirtilen analiz haberde, Erhürman’ın “Kıbrıs Türk tarafının adanın doğal kaynaklarının ortak sahibi olduğunu” dile getirdiğini, Kıbrıs Rum tarafının enerji planlarını ise "Tek yanlı nitelendirdiği” ifade edildi.

Haberde ayrıca, Erhürman’ın “Great Sea Interconnector” projesinin tüm tarafların katılımıyla yeniden ele alınması” şeklindeki açıklaması da anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Güney Kıbrıs’ın Fransa, ABD ve İsrail ile yaptığı askeri anlaşmaları ve Baf Hava Üssünün yabancı kuvvetlere açılması konusunu dikkatlice incelediği şeklindeki açıklamalarına da yer verilen analiz haberde, Erhürman’ın “Bölgedeki uluslararası oyuncuların çatışmalarının buraya taşınmaması gerektiği” şeklindeki açıklamasına da yer verildi.

Erhürman’ın Ankara ile uyumlu hareket ettiğine dair bir diğer söylemin ise, “Egemenlik” konusunda olduğu iddia edilen haberde, Erhürman’ın “muhtemel geçiş döneminde-referandum öncesinde- sadece yasal olarak iptal edilebilecek konuların uygulanabileceğinden söz ettiğini, mülkiyet veya egemenlik açısından fiili sonuçlara neden olacak adımlar konusunda ise bunların aynı çerçevede ele alınamayacağından” bahsettiği ileri sürüldü.

Erhürman’ın Maraş konusundaki görüşlerinin Ankara’yla örtüştüğü de iddia edildi.