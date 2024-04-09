İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bir geminin Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yoluyla yardım taşınmasına katkıda bulunacağını açıkladı.

Alithia gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’tan deniz yoluyla Gazze’ye insani yardım götürülmesi projesine destek olmak amacıyla İngiliz Kraliyet Donanmasına ait bir geminin bölgeye hareket ettiğinin duyurulduğunu aktardı.

Habere göre söz konusu açıklamada, geminin ABD tarafından yeni bir geçici rıhtım inşasının hayata geçmesinin ardından Mayıs ayı başlarında yeniden başlaması beklenen insani yardım sevkiyatına destek vereceği vurgulandı.