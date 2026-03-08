Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Mustafa Taş hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde saat 09.20 sıralarında Mustafa Taş, yönetimindeki HU 454 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıktı ve bilgi verici trafik tabelasının monte demirine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola doğru tekrar savrulan araç orta refüj üzerine çıkarak, durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.