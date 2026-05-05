Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Derince ve Kaleburnu köylerini ziyaret etti.

İncirli’ye, Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat ile Fazilet Özdenefe, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve MYK Üyesi Koral Aşam eşlik etti.

CTP’den verilen bilgiye göre köy ziyaretlerinde konuşan İncirli, bölgedeki sorunlara dikkat çekti.

Bölgenin temel sorunları arasında üretimde yaşanan düşüş, yatırım eksikliği ve uzun süredir çözülemeyen eşek sorununun yer aldığını savunan İncirli, “Karpaz’da üretim bir yaşam tarzıdır ancak üretim geriledi. Bölge için üretim hayati önemdedir” ifadelerini kullandı. İncirli, eşek sorununun ise bilimsel yöntemlerle çözülmesi gerektiğini söyledi.

İncirli, genç nüfusun yatırım olmadığı için köylerden koptuğunu savunarak, Karpaz’da üretimi yeniden canlandıracak ve genç nüfusun köylere geri dönmesini sağlayacak politikaları hayata geçireceklerini ve bölgenin gelişimi için CTP’nin tüm paydaşlarla birlikte hazırlık yaptığını belirtti.

-Özdenefe: “CTP iktidarında planlı gelişim öncelik olacak”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de bölgedeki emirnameler ve imar planlarına dikkat çekti. Yoğun çalışmalar sonucu hazırlanan rapor ve verilerle oluşturulan haritalar üzerinden detaylı bilgi veren Özdenefe, “CTP iktidarında planlı gelişim öncelik olacak. Korunması gereken yerleri koruyarak, doğanın dokusunu bozmadan bölgenin gelişmesini sağlayacağız” dedi.

-Kürşat: Tarım ve turizmi birlikte geliştirerek bölgeyi canlandıracağız

CTP Milletvekili Fide Kürşat, bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekerek Karpaz’ın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı. Bölgenin tarımsal potansiyelinin, özellikle harnup üretiminin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kürşat, “Tarım ve turizmi birlikte geliştirerek bölgeyi canlandıracağız. Eco-Agro Turizm modeliyle yerel ürünler değer kazanacak ve turizmle entegre edilecek” dedi.

Kürşat, kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve genç nüfusun üretime katılması hedeflerine de işaret etti.

-Hamzaoğulları: “Bölgenin gelişimi için planlı adımlar atacağız”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise, bölgede altyapı, ulaşım ve üretim sorunlar olduğunu savundu.

Geçmişte bölgeye yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Hamzaoğulları, buna rağmen mevcut hükümetin bu çalışmaların devamını getirmediğini ve gerekli adımları atmadığını ileri sürdü.

Hamzaoğulları bölgenin yeterince desteklenmediğini savunarak "CTP olarak bölgenin gelişmesini hedefliyoruz. Bölgenin gelişimi için planlı adımlar atacağız” dedi.

-Öztörel: “Bu ülkenin CTP iktidarına ihtiyacı var”

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ise, “Hak ettiğimiz yönetimle birlikte, hak ettiğimiz toplum olma yolunda ilerlemek zorundayız.” dedi. Öztörel, çocukların geleceği için birlikte hareket edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Öztörel, “Hep birlikte, güzel günleri görme yönünde başarıya ulaşacağız” dedi.