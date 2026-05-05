Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, robotik cerrahi ameliyatlarının bu hafta içerisinde başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek robotik cerrahi altyapısına ilişkin yerinde incelemelerde bulunarak, robotik cerrahi ameliyatlarının yapılabilmesi için gerekli tüm koşulların tamamlandığını belirtti.

-Ameliyathane altyapısı tamamlandı

Bakan Dinçyürek, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde robotik cerrahi ameliyatlarının bu hafta içerisinde başlayacağını duyurdu. Robotik cerrahinin, hastalara daha az zarar vererek daha güvenli ameliyatların yapılmasına olanak tanıyan ve dünyada geliştirilen en ileri teknolojilerden biri olduğunu vurgulayan Dinçyürek, bu sistemin birçok ülkede uzun yıllardır kullanıldığını ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

-Beş branşta uygulanacak

İlk etapta beş temel branşta robotik cerrahi uygulamalarının hayata geçirilmesinin planlandığını kaydeden Dinçyürek, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, üroloji ve kadın doğum alanlarında bu ameliyatların yapılabileceğini söyledi.

Bu kapsamda, robotik cerrahiye ilgi duyan ve gönüllü olan 15 hekimin yurt dışına eğitim için gönderildiğini belirten Dinçyürek, eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından ameliyatların başlayacağını ifade etti. Dinçyürek, hazır olan ekip ve branşların sırasıyla bu yöntemi hastalara sunacağını da kaydetti.

-Eğitimler ve planlamalar sürüyor

Öte yandan, robotik cerrahi eğitimlerine katılmak isteyen diğer hekimler için de planlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Dinçyürek, halkın her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de en iyisine layık olduğunu, bu doğrultuda gerekli tüm adımların atılmaya devam edeceğini söyledi. Robotik cerrahi uygulamalarının bu anlayışın önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Dinçyürek, sürecin hayırlı olmasını temenni etti.

-Birtan: "Teknolojiye uyum sağlayarak daha da başarılı ameliyatlar gerçekleştireceğiz”

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Birtan ise, bu teknolojinin hastaneye kazandırılmasının büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Sağlığın, teknoloji ve yenilikle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Birtan, bundan sonraki süreçte bu teknolojiye uyum sağlayarak daha başarılı ameliyatlar gerçekleştirmeyi ve daha iyi sonuçlarla hastalara hizmet sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Başhekim Birtan, teknolojinin kazandırılmasından dolayı Sağlık Bakanlığı’na ve Bakan Hakan Dinçyürek’e teşekkür etti.