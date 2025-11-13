Millî Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu Türkiye’de yaşanan 6 Şubat 2023 depremi sonrasında oluşturulan deprem komitesinin tüm okullarda denetimler yaptığını hatırlatarak, denetimler sonucunda Lefke Gazi Lisesi için yıkım kararı çıktığını, tüm öğrencilerin prefabrik sınıflarda eğitimlerini sürdürdüğünü ve bu binaları şu an kimsenin kullanmadığını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu yaptığı açıklamada, ilgili lise için çıkan yıkım kararı sonrasında binaların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından boşaltıldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Ancak bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK) Anıtlar Yüksek Kurulu’na başvurarak bu binaların ‘eski eser’ ilan edilmesini sağlamıştır. Şu an tüm sorumluluk Anıtlar Yüksek Kurulu’na aittir. Bakanlığımız birçok kez girişimde bulunmasına rağmen Anıtlar Yüksek Kurulu bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının baskıları sonucu kararını değiştirmemiştir.”

Bir hafta önce Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlığında Lefke ilçesi milletvekilleri, Lefke Belediye Başkanı, STK temsilcileri, okul idaresi ve okul aile birliği yetkilileri ile toplantı yapıldığını işaret eden İnanıroğlu, Bakan Çavuşoğlu’nun toplantıda Lefke Gazi Lisesi için yeni bir bina yapılacağını söylediğini ve bölgenin ivedi olarak okulun yapılacağı yer konusunda karar vermesini istediğini aktardı.

Yusufoğlu, “Bizim için eski binanın duygusal öneminden çok çocuklarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.” dedi.

Yusufoğlu açıklamasında, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun ve bölgedeki STK’ların bir an önce öğrencileri düşünerek bir karar vermesi gerektiğine dikkat çekerek, çağrıda bulundu.