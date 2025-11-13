İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun elde ettiği bir kısım suç gelirini şahsına, şirketlerine, birinci ve ikinci derece akrabalarına veya yakınları üzerine alarak, aklama gayretine girdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile hareket eden İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın, İmamoğlu İnşaat unvanlı firmanın inşa ettiği konut projesinden şüpheliler Baran Gönül ve Burcu Beyazoğlu'na kaynağı belirsiz para karşılığı konut satışı yaptıkları, konut satan ve satın alan tarafların doğrudan veya dolaylı olarak birbirleri ile illiyet bağının bulunduğu kaydedildi.

Her ne kadar şüpheliler üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeseler de şüphelilerin örgüt üyeleri ile sıkı ilişkileri, yine İmamoğlu İnşaat unvanlı firma ile illiyet bağı olan bir şahsa taşınmaz devri yapılması aşamasında, şirketin banka hesaplarına mali profili uygun olmayan şahıslarca kaynağı belirsiz nakit yatırmalar gerçekleştirildiği, hatta nakit girişlerin izinin kaybettirilmesi amacıyla araya başka banka hesaplarının da sokulduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, şüpheli Burcu Beyazoğlu'nun İmamoğlu İnşaat unvanlı firmada muhasebeci olarak aktif SGK kaydının bulunduğu, firmaya "Oksijen B Blok 18 numara" işlem açıklamalarıyla 2023-2025 yılları arasında banka transferi şeklinde gönderdiği toplam tutarın 1 milyon 489 bin lira olduğu aktarıldı.

Kalan tutarın 2 milyon 740 bin lirasının şahıs tarafından İmamoğlu İnşaat unvanlı firmanın banka hesaplarına kaynağı belirsiz şekilde nakit olarak yatırıldığı bilgisi verilen iddianamede, yine geriye kalan tutar olan 2 milyon 750 bin liranın kocası Ümit Beyazoğlu'nun banka hesaplarından İmamoğlu İnşaat unvanlı firmanın banka hesaplarına transfer edildiği ifade edildi.

İddianamede, Beyazoğlu'nun eşinin banka hesabından gönderdiği 2 milyon 750 bin lira tutarındaki paranın kaynağına ilişkin olarak yapılan araştırmalarda, paranın kayınpederinin hesabından gönderildiği, kayınpederinin ise emekli maaşının olduğu ve transfer tarihinin öncesi ve sonrasında söz konusu nakit yatırılan paraya kaynak oluşturabilecek herhangi bir araç ve taşınmaz satışı gerçekleştirmediği bilgisi verildi.