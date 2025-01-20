(Kamalı Haber)- Lapta’da meydana gelen “Yaralama, Vahim Zarar, Ciddi Darp, ve İtale-i Lisan (Kadına Şiddet)” suçlarından tutuklanan Mustafa Bozkaya bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Doğukan Akınsel mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlı Mustafa Bozkaya’nın, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Alsancak’ta Karaoğlanoğlu caddesi Green Paradise No:3 adresindeki ikametgahın salon odası içerisinde, kıskançlık sebebiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde, imam nikahlı eşi aynı yerde sakin N.A.’yı elleriyle boynundan tutup sıkmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Zanlının, müşteki kadına, yüksek sesle adı edilene hitaben “Valizini ve eşyalarını al git buradan” deyip İtale-i Lisanda bulunduktan sonra, mutfak çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam uzunluğu 40 cm ağız uzunluğu 20 cm olan ekmek bıçağını alıp, bıçağı sallayarak adı edilenin sol omuzunda 10 cm'lik kesinin oluşmasını sağladığını açıklayan polis, ardından zanlının, adı edilenin sağ yüzük parmağını tutup bükerek, kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattığını kaydetti. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, çiftin komşularının sesler duyduğunu söylediğini, onlardan ifade alınacağını söyledi. Polis memuru, evde başlayan ve sokağa taşan kavgayla ilgili kamera görüntüsü olup olmadığını da araştıracaklarını ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise sadece tartıştıklarını, bıçak çekmediğini iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.